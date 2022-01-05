Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO Олександр Усик на новорічні свята дозволяє собі відпочити в Києві, але тільки в маскуванні.

Фотографію з центру Києва він виклав у себе в Telegram-каналі. Без маскування боксер не може відвідати навіть ялинку в Києві, тому змушений переміщатися по столиці України в Балаклаві.

Разом з друзями чемпіон світу IBF, WBO, WBA приїхав на Софійську площу де встановлена головна ялинка країни. Всі звернули увагу на його незвичайний образ. Усик приїхав подивитися на головну ялинку країни, але своє обличчя йому довелося прикривати - Усик одягнув чорну балаклаву, залишивши неприкритими лише очі.

Разом з боксером по Софійській площі прогулявся президент Usyk17 Promotions Вадим Медведєв, який прикрив обличчя маскою з написом Усик англійською.

Варто відзначити, що користувачі Мережі залишили багато коментарів під фото: "Маскування на рівні, ніхто б не впізнав", "Хороша спроба залишитися непоміченим", "У популярності є свої мінуси", " Усика можна було впізнати тільки по його очах. Якби він пограбував банк в цій масці або вбранні, всі б знали, що це він".

Нагадаємо, що Олександр Усик розповів, про що мріє після перемоги над Джошуа.

Як повідомляла Politeka, Усик висловився з приводу фотографій спортсменів з росіянами.

Також Politeka писала, що Усик після перемоги повезе чемпіонські пояси до Криму.