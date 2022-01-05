Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александр Усик на новогодние праздники позволяет себе отдохнуть в Киеве, но лишь в маскировке.

Фотографию из центра Киева он выложил у себя в Telegram-канале. Но без маскировки боксер не может посетить даже елку в Киеве, потому вынужден перемещаться по столице Украины в балаклаве.

Вместе с друзьями чемпион мира IBF, WBO, WBA приехал на Софийскую площадь где установлена главная елка страны. Всех привлек его необычный образ. Усик приехал посмотреть на главную елку страны, но свое лицо ему пришлось прикрывать - Усик надел черную балаклаву, оставив неприкрытыми лишь глаза.

Вместе с боксером по Софийской площади прогулялся президент Usyk17 Promotions Вадим Медведев, прикрывший лицо маской с надписью Усик на английском.

Стоит отметить, что пользователи сети оставили много комментариев под фото: "Маскировка на уровне, никто б не узнал", "Хорошая попытка остаться незамеченным", "У известности есть свои минусы", " Усика можно было узнать только по его глазам. Если бы он ограбил банк в этой маске или наряде, все бы знали, что это он".

Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа.

Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами.

Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым.