Податкова служба з початку цього року буде використовувати непрямі методи податкового контролю - а, значить, приховати справжні доходи вже не вийде.

Українцям доведеться платити податки за подарунки та навіть старі прибутки, мова про неофіційні доходи. Виявити "порушника" досить просто. Податкова порівняє офіційні доходи людини з витратами. Різницю між ними якраз і обкладуть податком, якщо та не зможе підтвердити походження коштів, пише Finance.ua.

Під перевірку податкової підпадають такі доходи: незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють вдома); доходи, отримані не від офіційного роботодавця; кошти, що надійшли з-за кордону; дохід по здачі нерухомого майна в оренду; доходи від інвестицій; подарунки; прощені борги і кредити, якщо сума перевищує чверть мінімальної зарплати; прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат; кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога; гроші від продажу нерухомого майна.

Також доведеться заплатити за активи: заощадження, що перевищують 400 тисяч гривень; житлову нерухомість, площею понад 120 квадратних метрів.

Якщо українці, які підпадають під перевірки, до вересня 2022 року не подадуть нульову декларацію (і добровільно не сплатять податки), то їм доведеться заплатити:

5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб;

2,5% з ОВДП;

10% від решти власності.

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