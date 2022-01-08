Про те, чого чекати від погоди 8 січня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.
Згідно з їхнім прогнозом, 8 і 9 січня температура продовжить знижуватися. У суботу в більшості областей буде сухо і з мінливою хмарністю. Тільки у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях пройде невеликий сніг, а в Одеській області очікується дощ.
Втім, вже в неділю небо над Україною затягне хмарами і в країну повернуться дощі зі снігом.
У суботу на півночі країни вночі температура коливатиметься від -8 до -5 градусів, а вдень – від -2 до +1.
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У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -9 до -4 градусів, а вдень – від -1 до +2.
У центральних областях нічні температури коливатимуться від -8 до -5, а денні – від -1 до +2.
На сході вночі температура опуститься до -13...-5 градусів, а вдень повітря прогріється до -3...+1.
На півдні вночі очікується від -6 до -1 градуса, а вдень – від 0 до +5 градусів.
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