Погода в Украине на Рождество будет благоприятной для прогулок, потому что дожди и мокрый снег отступят, а взамен ним придет солнечная погода с небольшим морозом.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на 7 января. В Украине ожидается приятная погода с небольшим минусом, а в некоторых областях даже с плюсом.

Теплее всего традиционно будет в южных областях. Там температура будет колебаться в районе 1-4 градусов. Ночью ожидается небольшой мороз. В восточных областях будет 1-3 градуса, а ночью около -1 градуса. Такой же температурный режим ожидается в Центре.

Холоднее всего на Рождество будет на Западе. Днем – 0..-2 градуса, а ночью похолодает до -2..-7 градусов.

Солнечная погода без осадков задержится в Украине всего на один день, а уже с 8 января украинцев ждет новая волна похолодания. Во всех областях температура резко поползет вниз, а с Запада в страну придут снегопады. В отдельных регионах похолодает до -10 градусов.

Напомним, что часть Украины ушла под воду, что известно о ЧП: кадры последствий.

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