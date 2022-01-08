В Украине температура воздуха на выходных продолжит стремиться вниз, при этом сильных осадков не ожидается, а во многих областях даже выглянет солнце.

О том, чего ждать от погоды 8 января, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, 8 и 9 января температура продолжит снижаться. В субботу в большинстве областей будет сухо и с переменной облачностью. Только во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях пройдет небольшой снег, а в Одесской области ожидается дождь.

Впрочем, уже в воскресенье небо над Украиной затянет тучами и в страну вернутся дожди со снегом.

В субботу на севере страны ночью температура будет колебаться от -8 до -5 градусов, а днем – от -2 до +1.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от -9 до -4 градусов, а днем – от -1 до +2.

В центральных областях ночные температуры будут колебаться от -8 до -5, а дневные – от -1 до +2.

На востоке ночью температура опустится до -13…-5 градусов, а днем воздух прогреется до -3…+1.

На юге ночью ожидается от -6 до -1 градуса, а днем – от 0 до +5 градусов.

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