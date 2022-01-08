О том, чего ждать от погоды 8 января, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, 8 и 9 января температура продолжит снижаться. В субботу в большинстве областей будет сухо и с переменной облачностью. Только во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях пройдет небольшой снег, а в Одесской области ожидается дождь.
Впрочем, уже в воскресенье небо над Украиной затянет тучами и в страну вернутся дожди со снегом.
В субботу на севере страны ночью температура будет колебаться от -8 до -5 градусов, а днем – от -2 до +1.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан рассекретила, какой подарок получила на Новый год: "Вернулись на 70 лет назад"
Каменских в бикини, отбросив комплексы, показала фигуру в полный рост: "Это любовь"
"Не могут стать родителями": Евгений Кот решился на откровенный разговор с Ефросининой
"Тебя уже нет": ушел из жизни 35-летний доброволец, который боролся за Луганский аэропорт
В западных областях ночью столбики термометров покажут от -9 до -4 градусов, а днем – от -1 до +2.
В центральных областях ночные температуры будут колебаться от -8 до -5, а дневные – от -1 до +2.
На востоке ночью температура опустится до -13…-5 градусов, а днем воздух прогреется до -3…+1.
На юге ночью ожидается от -6 до -1 градуса, а днем – от 0 до +5 градусов.
Напомним, погода приготовила украинцам сюрприз на Рождество, дожди отступят.
Как сообщала Politeka, на Закарпатье вода отрезала от мира целые села, видео.
Также Politeka писала, что в Одессе наблюдают аномалию в начале января, кадры.