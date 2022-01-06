На Закарпатье продолжает бурлить непогода - так из-за разлива речных вод на проезжие части, в настоящее время остаются усложненными два отрезка дороги.

Об этом сообщает ТСН. В результате наводнения затоплено десятки домохозяйств и домов. Некоторые села остались отрезанными от мира, ведь дороги размыло. Вода затопила дома в считанные минуты.

Мощное наводнение накрыло Закарпатье ночью. В результате сильных дождей из берегов вышли несколько рек. Вода хлынула на дома местных жителей. В подвалах, где люди держали запасы на зиму и технику, сейчас больше двух метров воды. Испуганные люди вместе с детьми еле успевали выбираться из затопленных домов.

"Такого никогда здесь не было. Было очень страшно за детей. Шел сильный дождь, мы слышали, как течет вода", - отмечают пострадавшие.

Специалисты ведут работы по откачке воды с подтопленных территорий и домохозяйств. К расчистке привлечено 7 единиц техники, 8 мотопомп, а также 35 человек личного состава ГСЧС. В пострадавших районах производится подворовой обход и оценка ситуации. Водителям транспорта рекомендуется воздержаться от поездок.

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