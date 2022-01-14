Вдова актора Андрія Мягкова Анастасія Вознесенська померла на 79-му році життя, повідомили в МХТ імені Чехова, передає "Інтерфакс".

"Анастасія Валентинівна померла", - повідомили в театрі.

Інформація про час і місце прощання і похорону з'явиться пізніше.

Анастасія Вознесенська в першу чергу відома за ролями в класиці радянського кіно, наприклад, в таких фільмах як «Гараж», «Вокзал для двох» та інших.

Нагадаємо, що її чоловік Андрій Мягков помер 18 лютого 2021 року.

Зірка фільму "Іронія долі" і "Службовий роман" помер на 83-му році життя у себе вдома. Його тіло знайшла дружина.

Актор помер від гострої серцевої недостатності.

До слова, Андрій Мягков завжди шанобливо ставився до українців і виступав проти окупації Криму Росією

У 2014 році він навіть поставив свій підпис в альтернативному списку, що підтримує Україну.

Нагадаємо, несподівано пішов з життя популярний російський актор, трагічні подробиці.

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