Вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни, сообщили в МХТ имени Чехова, передает "Интерфакс".

«Анастасия Валентиновна скончалась», — сообщили в театре.

Информация о времени и месте прощания и похорон появится позже.

Анастасия Вознесенская в первую очередь известна по ролям в классике советского кино, например, в таких фильмах как «Гараж», «Вокзал для двоих» и других.

Напомним, что ее супруг Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года.

Звезда фильма «Ирония судьбы» и «Служебный роман» скончался на 83-м году жизни у себя дома. Его тело нашла жена.

Актер скончался от острой сердечной недостаточности.

К слову, Андрей Мягков всегда уважительно относился к украинцам и выступал против оккупации Крыма Россией

В 2014 году он даже поставил свою подпись в альтернативном списке, поддерживающем Украину.

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