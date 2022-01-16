Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на неділю, 16 січня. У цей день в Україні не буде опадів у вигляді мокрого снігу, але замість цього в країну повернуться нічні морози.
У західних і південних областях вдень буде плюсова температура – близько 0-3 градусів. Вночі температура опуститься до -3..-5 на Заході і -1..-3 на Півдні.
У центральних областях у неділю буде невеликий мінус - до -1 градуса. Вночі очікується до -2..-4 градусів. Такий же температурний режим буде в східних областях. Правда, вночі температура там опуститься до -3..-5 градусів.
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Зазначимо, що ця зима стала для українців справжнім випробуванням. Сильні морози до -20 чергуються з різким потеплінням і мокрим снігом, що створює масу незручностей. Як і прогнозували синоптики, зима 2021/2022 року запам'ятається масою природних аномалій.
Нагадаємо, що морози відступлять, в Україну мчить сніг: якою буде температура.
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