Погода в Україні продовжить нервувати українців температурними перепадами і несприятливими погодними умовами – зима атакує з новою силою.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на неділю, 16 січня. У цей день в Україні не буде опадів у вигляді мокрого снігу, але замість цього в країну повернуться нічні морози.

У західних і південних областях вдень буде плюсова температура – близько 0-3 градусів. Вночі температура опуститься до -3..-5 на Заході і -1..-3 на Півдні.

У центральних областях у неділю буде невеликий мінус - до -1 градуса. Вночі очікується до -2..-4 градусів. Такий же температурний режим буде в східних областях. Правда, вночі температура там опуститься до -3..-5 градусів.

Зазначимо, що ця зима стала для українців справжнім випробуванням. Сильні морози до -20 чергуються з різким потеплінням і мокрим снігом, що створює масу незручностей. Як і прогнозували синоптики, зима 2021/2022 року запам'ятається масою природних аномалій.

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