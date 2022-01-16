Погода в Украине продолжит нервировать украинцев температурными перепадами и неблагоприятными погодными условиями – зима атакует с новой силой.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на воскресенье, 16 января. В этот день в Украине не будет осадков в виде мокрого снега, но взамен этому в страну вернутся ночные морозы.

В западных и южных областях днем будет плюсовая температура – около 0-3 градусов. Ночью температура опустится до -3..-5 на Западе и -1..-3 на Юге.

В центральных областях в воскресенье будет небольшой минус – до -1 градуса. Ночью ожидается до -2..-4 градусов. Такой же температурный режим будет в восточных областях. Правда, ночью температура там опустится до -3..-5 градусов.

Отметим, что эта зима стала для украинцев настоящим испытанием. Сильные морозы до -20 чередуются с резким потеплением и мокрым снегом, что создает массу неудобств. Как и прогнозировали синоптики, зима 2021/2022 года запомнится массой природных аномалий.

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