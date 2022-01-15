У західних, північних і північно-східних регіонах України розбушувався вітер, в результаті чого в одному з міст сталася справжня трагедія.

Синоптики попереджали українців про сильний вітер, який у підсумку в деяких містах став справжньою стихією, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, 14 січня в Тернополі вітер розігнався зі швидкістю 25 м/с, а до вечора пориви стали ще сильнішими.

У Львівській області через шторм сталося багато аварій на ЛЕП, в результаті відключилося світло. На дорогах утворилася ожеледиця.

А Чернівцях зірвало дах кінотеатру "Чернівці".

Також у першій половині дня було неспокійно в Карпатах - на вершині Пожижевська (масив Чорногора) пориви вітру доходили до 28 м/с.

Вночі в Харкові пориви вітру доходили до 27 м/с, вдень 15-20 м/с. В результаті вітер подекуди зірвав дорожні знаки, валив дерева і світлофорні стовпи, ламав трамвайну інфраструктуру. У місті почалася хуртовина, через що видимість на дорозі знизилася. У Telegram-каналі Труха повідомили, що літаку з Єгипту довелося робити посадку в Києві, а не в Харкові.

В Києві спостерігався сильний вітер з поривами до 20 м/с. В результаті повалено дерева. Зокрема, величезний дуб впав на 14 машин, в одній з яких були люди, повідомляє Інформатор. В результаті постраждали три людини, і, за попередніми даними, одна з них загинула. На місці працювали рятувальники, які деблокували постраждалих.

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