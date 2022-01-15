Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на вихідні дні. Субота в Україні буде вельми комфортною по температурі, але деякі області атакує сніг і сильний вітер.
Морози ненадовго відступлять, практично на всій території України очікується -1..2 градуси. Винятком буде Південь України, де вдень стовпчики термометра прогріються до 1-4 градусів. В інших областях очікується більш прохолодна погода. У західних областях буде -1..2 градуси, в центрі - від -1 до 1 градуса, а в східних областях 0..-2 градуси.
У північних і східних областях в суботу очікується мокрий сніг.
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Зазначимо, що негода затримається в східних областях всього на один день, оскільки вже в неділю по всій Україні очікується сонячна погода без опадів. При цьому температура повітря все ще буде коливатися в районі нуля і невеликого мінуса.
Нагадаємо, що українцям пообіцяли штормовий вітер і температурні гойдалки.
Ще Politeka писала, що негода насувається на українську область: оголошено штормове попередження.
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