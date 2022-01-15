Погода в Україні продовжить мучити температурними гойдалками - як і обіцяли синоптики, зима 2022 року запам'ятається постійними перепадами погоди і важкими погодними умовами.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на вихідні дні. Субота в Україні буде вельми комфортною по температурі, але деякі області атакує сніг і сильний вітер.

Морози ненадовго відступлять, практично на всій території України очікується -1..2 градуси. Винятком буде Південь України, де вдень стовпчики термометра прогріються до 1-4 градусів. В інших областях очікується більш прохолодна погода. У західних областях буде -1..2 градуси, в центрі - від -1 до 1 градуса, а в східних областях 0..-2 градуси.

У північних і східних областях в суботу очікується мокрий сніг.

Зазначимо, що негода затримається в східних областях всього на один день, оскільки вже в неділю по всій Україні очікується сонячна погода без опадів. При цьому температура повітря все ще буде коливатися в районі нуля і невеликого мінуса.

Нагадаємо, що українцям пообіцяли штормовий вітер і температурні гойдалки.

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