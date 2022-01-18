Все наслышаны о Крещенских морозах, 19 января, - в этом году тоже похолодает, но не везде, некоторые области останутся с плюсовой температурой.

По данным Укргидрометцентра, в среду, 19 января, погода в Украине резко изменится - вместо снегопадов наступит преимущественно ясная погода, и только на Востоке будет облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега или дождя, наконец, отступят. При этом будут морозы до -11 и сильный ветер.

Так, холоднее всего на Крещение будет на Севере. В Черниговской и Сумской областях синоптики обещают ночью до -11, днем -5...-8.

На Востоке в светлое время суток столбики термометров опустятся до -6, а в темное - покажут -6...-8.

На Юге похолодает днем до -1...-3, а ночью до -5...-7.

Теплее всего будет на Западе. На Волыни, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях (также в этом списке оказалась Одесщина) температура воздуха днем будет около 0...+2. Ночью морозы доберутся и до этих краев, ожидается -4...-6.

В Киеве на Крещение столбики термометров опустятся ночью до -10, днем покажут -1...-3. Без существенных осадков.

Согласно приметам, в которые верили наши предки, если 19 января стоит метель, то в конце апреля будет холодно. Если ясная и холодная погода – лето будет засушливым, пасмурная и снежная – будет хороший урожай. 19 января на небе облака, а деревья покрыты инеем – к плодородному году.

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