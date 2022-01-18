19 января снегопады спадут, однако новая волна начнется вечером 20 января, свидетельствуют данные погодного радара "ventusky", передает "Апостроф".

Так, 20 января снегопады возобновятся - непогода охватит северо-запад, запад, центр, а также севера и востока.

По всей стране будет минусовая температура 2-8 градусов, на востоке до -16-ти. Ветер останется и местами порывы ветра будут составлять 30 метров в секунду.

На портале также указано, что снежный покров в Карпатах на этой неделе местами будет достигать 1 метра 31 сантиметра.

На остальной территории до 20 сантиметров.

К слову, киевлян предупредили о резком ухудшении погоды - ожидается сильный ветер, снегопад и не только.

Так, сегодня, 18 января, температура воздуха в столице будет колебаться от 4 до 6 градусов мороза ночью и от 2 до 4 градусов мороза днем.

В Киеве ожидаются сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 7-12 м/с, сообщает пресс-служба Укргидромецентра.

Днем прогнозируются осадки в виде снега.

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