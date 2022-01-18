Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик весело відсвяткував День народження, українському боксеру виповнилося 35 років.

На сторінці боксера в Instagram з'явилося фото з торжества. У подарунок на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички, розміром з половину самого себе, одягнувши які, Олександр звернувся до світу.

"Привіт, хевівейт", - пожартував чемпіон.

Також в мережі доступні відео з самого торжества. На кадрах видно, як Олександр запально танцює з дружиною Катериною і не тільки. Також Усик задував свічки на святковому торті при цьому – пританцьовуючи.

Користувачі Мережі під фото почали вітати чемпіона зі святом: "з Днем народження, Саша!", "Ох, яке мачо, зі святом тебе", "Здоров'я, щастя, любові і радості, та нехай прибудуть до вас нові перемоги", "Великих перемог тобі у всіх починаннях".

Варто відзначити, що зараз боксер відпочиває після своєї перемоги над британцем Ентоні Джошуа восени 2021 року. Очікується, що навесні 2022 року українець дасть реванш AJ, а ця дуель пройде не в Києві.

Нагадаємо, що Олександр Усик розповів, про що мріє після перемоги над Джошуа.

Як повідомляла Politeka, Усик висловився з приводу фотографій спортсменів з росіянами.

Також Politeka писала, що Усик після перемоги повезе чемпіонські пояси до Криму.