На сторінці боксера в Instagram з'явилося фото з торжества. У подарунок на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички, розміром з половину самого себе, одягнувши які, Олександр звернувся до світу.
"Привіт, хевівейт", - пожартував чемпіон.
Також в мережі доступні відео з самого торжества. На кадрах видно, як Олександр запально танцює з дружиною Катериною і не тільки. Також Усик задував свічки на святковому торті при цьому – пританцьовуючи.
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Користувачі Мережі під фото почали вітати чемпіона зі святом: "з Днем народження, Саша!", "Ох, яке мачо, зі святом тебе", "Здоров'я, щастя, любові і радості, та нехай прибудуть до вас нові перемоги", "Великих перемог тобі у всіх починаннях".
Варто відзначити, що зараз боксер відпочиває після своєї перемоги над британцем Ентоні Джошуа восени 2021 року. Очікується, що навесні 2022 року українець дасть реванш AJ, а ця дуель пройде не в Києві.
Нагадаємо, що Олександр Усик розповів, про що мріє після перемоги над Джошуа.
Як повідомляла Politeka, Усик висловився з приводу фотографій спортсменів з росіянами.
Також Politeka писала, що Усик після перемоги повезе чемпіонські пояси до Криму.