Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик весело отпраздновал День рождения, украинскому боксеру исполнилось 35 лет.

На страничке боксера в Instagram появилось фото с торжества. В подарок на 35-летие Усик получил огромнейшие золотые перчатки, размером с половину самого себя, надев которые, Александр обратился к миру.

"Привет, хевивейт", — пошутил чемпион.

Также в сети доступны видео с самого торжества. На кадрах видно, как Александр зажигательно танцует с женой Екатериной и не только. Также Усик задувал свечи на праздничном торте при этом – пританцовывая.

Пользователи сети под фото принялись поздравлять чемпиона с праздником: "С Днём Рождения, Саша!", "Ох, какое мачо, с праздником тебя", "Здоровья, счастья, любви и радости, да пускай прибудут к Вам новые победы", "Великих побед тебе во всех начинаниях".

Стоит отметить, что сейчас боксер отдыхает после своей победы над британцем Энтони Джошуа осенью 2021 года. Ожидается, что весной 2022 года украинец даст реванш AJ, а эта дуэль пройдет не в Киеве.

Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа.

Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами.

Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым.