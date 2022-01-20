В Україні починається чергова хвиля захворюваності COVID-19 - кількість позитивних тестів зросла майже на 40% по відношенню до мінімуму останніх чисел грудня.

МОЗ оприлюднило свіжу інформацію щодо кількості хворих за останню добу, 19 січня. Вперше з листопада минулого року в Україні понад 18 тисяч нових випадків COVID-19.

Зокрема, захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники. Найбільше нових заражень нарахували в Івано-Фрнаківській (2777), Львівській (1440), Тернопільській (1145), Сумській (1137) областях та Києві (1409).

Також про початок п'ятої хвилі захворюваності коронавірусом в Україні говорять у своєму аналізі вчені Національної академії наук України.

"Україна слідує тенденціям країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" і епідемічних тенденцій ряду країн світу, можна очікувати більш стрімкого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул і сезонність можуть істотно вплинути на динаміку епідемії", - заявили вчені.

До цього, в МОЗ прогнозували пік поширення "Омікрону" на кінець січня - початок лютого. Попередня хвиля накрила країну в жовтні. Тоді всі регіони опинилися в червоній зоні карантину і перебували там більше місяця. Останніми з неї вийшли Запорізька та Волинська області (стали "жовтими" з 30 грудня).

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