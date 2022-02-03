За інформацією прес-служби Мінсоцполітики, з 1 березня підвищені пенсії (проіндексують на 14%) уготовані:

  • військовослужбовцям (вони отримуватимуть в середньому на 700 гривень більше);
  • тим, хто отримує страхові пенсії, призначені з 2019 року (в середньому +500 гривень, але не менше ста гривень);
  • тим, хто отримує мінімальні розміри пенсій по інвалідності в результаті аварії на ЧАЕС (в середньому +400 гривень).

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Пенсіонерам, які не потраплять під індексацію, додатково стануть виплачувати 135 гривень на місяць.

Зросте також мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам без повного страхового стажу до 2100 грн.

А якщо у пенсіонера повний страховий стаж і отримує пенсію по інвалідності, його виплата збільшиться з 2200 до 2300 грн.

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пенсія, субсидія, українці, виплати

Варто відзначити, що розрахункові пенсії не враховують надбавки за стаж понад норми, доплати для громадян, які виконали вимоги по стажу і досягли 65-річчя, доплати для українців старше 80 років і т.д. Варто також враховувати, що багато українців не заробили навіть на мінімальну пенсію. Тому хоч розрахунковий розмір виплати їм і підвищать на 14%, вони як і раніше отримуватимуть свою мінімалку, пише "Обозреватель".

Наприклад, розрахунковий розмір пенсії українця, який отримував середню зарплату протягом 30 років і не має права на додаткові надбавки, становить 1627 гривень, але отримує він "мінімалку" у розмірі 2093 гривень. Отже, він не може розраховувати на підвищення виплат в результаті березневої індексації.

Додамо, з початку 2022 року середній розмір пенсії в Україні становить 3991,53 гривень. За рік середня пенсія зросла на 484,02 гривень (це близько 14%).

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