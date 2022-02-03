За інформацією прес-служби Мінсоцполітики, з 1 березня підвищені пенсії (проіндексують на 14%) уготовані:
- військовослужбовцям (вони отримуватимуть в середньому на 700 гривень більше);
- тим, хто отримує страхові пенсії, призначені з 2019 року (в середньому +500 гривень, але не менше ста гривень);
- тим, хто отримує мінімальні розміри пенсій по інвалідності в результаті аварії на ЧАЕС (в середньому +400 гривень).
Пенсіонерам, які не потраплять під індексацію, додатково стануть виплачувати 135 гривень на місяць.
Зросте також мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам без повного страхового стажу до 2100 грн.
А якщо у пенсіонера повний страховий стаж і отримує пенсію по інвалідності, його виплата збільшиться з 2200 до 2300 грн.
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
Пішла з життя найкрасивіша актриса ХХ століття: "У неї неможливо було не закохатися"
Роман Сасанчин і його сім'я не можуть жити в подарованій на "Голосі країни" квартирі: в чому причина
Тіло відомого молодого актора виявлено через тиждень пошуків: "Світ втратив найкраще"
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
Варто відзначити, що розрахункові пенсії не враховують надбавки за стаж понад норми, доплати для громадян, які виконали вимоги по стажу і досягли 65-річчя, доплати для українців старше 80 років і т.д. Варто також враховувати, що багато українців не заробили навіть на мінімальну пенсію. Тому хоч розрахунковий розмір виплати їм і підвищать на 14%, вони як і раніше отримуватимуть свою мінімалку, пише "Обозреватель".
Наприклад, розрахунковий розмір пенсії українця, який отримував середню зарплату протягом 30 років і не має права на додаткові надбавки, становить 1627 гривень, але отримує він "мінімалку" у розмірі 2093 гривень. Отже, він не може розраховувати на підвищення виплат в результаті березневої індексації.
Додамо, з початку 2022 року середній розмір пенсії в Україні становить 3991,53 гривень. За рік середня пенсія зросла на 484,02 гривень (це близько 14%).
Нагадаємо, нова індексація пенсій вже скоро, названа дата: у кого і на скільки стане більше грошей
Як повідомляла Politeka, що українці виходитимуть на пенсію в 2022 році по-новому: кому доведеться працювати до 65 років
Також Politeka писала про підвищення пенсій з 1 березня: у Мінсоцполітики розкрили, хто отримає більше грошей і на скільки