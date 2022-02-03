По информации пресс-службы Минсоцполитики, с 1 марта повышенные пенсии (проиндексируют на 14%) уготованы:
- военнослужащим (они будут получать в среднем на 700 гривен больше);
- тем, кто получает страховые пенсии, назначенные с 2019 года (в средем +500 гривен, но не менее ста гривен);
- тем, кто получает минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС (в среднем +400 гривен).
Пенсионерам, которые не попадут под индексацию, дополнительно станут выплачивать 135 гривен в месяц.
Вырастет также минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа до 2100 грн.
А если у пенсионера полный страховой стаж и получает пенсию по инвалидности, его выплата увеличится с 2200 до 2300 грн.
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Стоит отметить, что расчетные пенсии не учитывают прибавки за стаж сверхнормы, доплаты для граждан, выполнивших требования по стажу и достигших 65-летия, доплаты для украинцев старше 80 лет и т.д. Стоит также учитывать, что многие украинцы не заработали даже на минимальную пенсию. Поэтому хоть расчетный размер выплаты им и повысят на 14%, они как и раньше будут получать свою минималку, пишет "Обозреватель".
К примеру, расчетный размер пенсии украинца, получавшего среднюю зарплату в течение 30 лет и не имеющего право на дополнительные надбавки, составляет 1627 гривен, но получает он "минималку" в размере 2093 гривен. Следовательно, он не может рассчитывать на повышение выплат в результате мартовской индексации.
Добавим, с начала 2022 года средний размер пенсии в Украине составляет 3991,53 гривен. За год средняя пенсия выросла на 484,02 гривен (это около 14%).
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