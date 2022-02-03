Плановое повышение пенсии ожидается в марте - правда, индексацию выплат проведут не всем, да и тем, кого она затронет, не стоит рассчитывать на большие суммы.

По информации пресс-службы Минсоцполитики, с 1 марта повышенные пенсии (проиндексируют на 14%) уготованы:

военнослужащим (они будут получать в среднем на 700 гривен больше);

тем, кто получает страховые пенсии, назначенные с 2019 года (в средем +500 гривен, но не менее ста гривен);

тем, кто получает минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС (в среднем +400 гривен).

Пенсионерам, которые не попадут под индексацию, дополнительно станут выплачивать 135 гривен в месяц.

Вырастет также минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа до 2100 грн.

А если у пенсионера полный страховой стаж и получает пенсию по инвалидности, его выплата увеличится с 2200 до 2300 грн.

Стоит отметить, что расчетные пенсии не учитывают прибавки за стаж сверхнормы, доплаты для граждан, выполнивших требования по стажу и достигших 65-летия, доплаты для украинцев старше 80 лет и т.д. Стоит также учитывать, что многие украинцы не заработали даже на минимальную пенсию. Поэтому хоть расчетный размер выплаты им и повысят на 14%, они как и раньше будут получать свою минималку, пишет "Обозреватель".

К примеру, расчетный размер пенсии украинца, получавшего среднюю зарплату в течение 30 лет и не имеющего право на дополнительные надбавки, составляет 1627 гривен, но получает он "минималку" в размере 2093 гривен. Следовательно, он не может рассчитывать на повышение выплат в результате мартовской индексации.

Добавим, с начала 2022 года средний размер пенсии в Украине составляет 3991,53 гривен. За год средняя пенсия выросла на 484,02 гривен (это около 14%).

Напомним, новая индексация пенсий уже скоро, названа дата: у кого и на сколько станет больше денег

Как сообщала Politeka, что украинцы будут выходить на пенсию в 2022 году по-новому: кому придется работать до 65 лет

Также Politeka писала о повышении пенсий с 1 марта: в Минсоцполитики раскрыли, кто получит больше денег и на сколько