Как сообщается на официальном сайте правительства Украины, об этом в своем заявлении в эфире телеканала ICTV напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

1 марта стартует индексация пенсий, в рамках которой выплаты повысят на 14%. Эти изменения затронут более 10 миллионов украинцев. В среднем пенсии людей вырастут на 500 гривен. При этом минимальный размер повышения выплат составит 100 гривен.

пенсионеры, пенсия

Для военных повышение будет чуть более значительным – в среднем на 700 гривен. Минимальные пенсии по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии на ЧАЭС, в среднем вырастут на 400 гривен.

Отдельная доплата в размере 135 гривен предусмотрена для тех категорий украинцев, чьи пенсии не попадут под индексацию. Шмыгаль уточнил, что неработающие пенсионеры без полного страхового стажа будут получать до 2 100 гривен, а размер минимально пенсии по инвалидности для людей с полным стажем повысится до 2 300 гривен.

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пенсии, пенсионеры

Ранее украинцам напомнили, что эта индексация пенсий не затронет тех, кто вышел на заслуженный отдых после 2019 года: размер их выплат на сегодняшний день остается актуальным. Также стоит отметить, что на этот год запланировано еще несколько этапов повышения пенсий. До этого очередной виток повышения выплат произошел с 1 января.

По последним данным, украинские пенсионеры получают в среднем 3991,53 гривен.

Напомним, украинцы в этом году будут выходить на пенсию по-новому.

Как сообщала Politeka, украинские семьи решили обязать отчитываться за доходы.

Также Politeka писала, что в Минсоцполитики рассказали, кого ждет повышение пенсий с 1 марта.