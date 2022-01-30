В Украине изменились условия выхода на пенсию, в частности, чтобы выйти на пенсию с 1 января 2022 нужно достигнуть 60-летнего возвраста и иметь не менее 29 лет стажа. Об этом сообщает ПФУ.
При этом если мужчины и женщины к 60 лет не накопили 29 лет страхового стажа, то им придется работать до 63 лет. Для выхода на заслуженный отдых в 63 года, украинцам необходимо иметь от 19 до 29 лет страхового стажа.
Если нет 19 лет стажа, то украинцы смогут выйти на пенсию по достижению 65 лет. В эту категорию попадают пенсионеры, у которых трудовой стаж колеблется от 15 до 19 лет.
Украинцы старше 65 лет, которые не набрали необходимых лет стажа, могут рассчитывать лишь на социальные выплаты.
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Стоит отметить, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 марта в стране пенсии поднимут на 14%. В среднем выплаты пенсионерам вырастут на 500 гривен.
А в 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен.
Напомним, семьям в Украине придется отчитываться за доходы: кому именно и что это значит.
Как сообщала Politeka, в Минсоцполитики раскрыли, кто получит больше пенсии и на сколько.
Также Politeka писала, что украинцы могут остаться без пенсии из-за ошибки, в ПФУ озвучили детали.