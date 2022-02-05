Композитор і співак Артур Григорян вважається засновником шоу-бізнесу у Вірменії. На початку 90-х він заснував Театр пісні, через який пройшли багато зірок вірменської естради.

Народний артист Вірменії, музикант та композитор Артур Григорян помер 4 лютого в одній з єреванських лікарень. Відомо, що протягом тривалого часу він боровся з важким онкологічним захворюванням.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Артур Григорян народився 31 липня 1958 року в Єревані. У 1991 році закінчив факультет режисури Московського державного університету театрального мистецтва і був призначений головою Національного філармонічного агентства Вірменії. Очолював Державний джаз - бенд Вірменії.

Композитор і співак Артур Григорян вважається засновником шоу-бізнесу у Вірменії. На початку 90-х він заснував Театр пісні, через який пройшли багато зірок вірменської естради. У 1995-1998 роках був директором Єреванського Палацу молоді.

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