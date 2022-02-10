У цю п'ятницю, в нашій країні очікуються досить неоднорідні метеоумови
Те, що 11-го лютого, над Україною пройдуть не тільки опади у вигляді дощу або снігу, але ще й іноді вигляне сонце, а також які температурні значення поки ще порадують українців, на своєму акаунті в соціальній мережі Facebook, детально інформує відомий синоптик і популярний блогер,
За словами Діденка, останній робочий день цього тижня буде досить "синоптично симпатичним", навіть всупереч дощам і снігу: промені сонця, подекуди, прогріють повітряні маси до незвичайної температури, навіть попри вітер - можливо від + 10 до + 12 градусів за Цельсієм.
Середня температура по нашій країні, протягом світлого часу доби, коливатиметься від + 5 до + 10 градусів за Цельсієм: у південних і західних регіонах - від + 6 до + 12 градусів за Цельсієм, а на сході та північному сході - від + 3 до + 6 градусів за Цельсієм.
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Але весняний настрій можуть зіпсувати невеликі дощі, в супроводі мокрого снігу, які прогнозують в деяких західних областях, а іноді - на крайній півночі й частково в східних регіонах.
На решті частини України - сухо, а в південних і центральних областях ще й сонячно. Втім, через пориви помірних вітру, минущих в сильні, з західних і південно-західних напрямків, відлига стане відчуватися трохи інакше. Крім того, через постійні перепади температури, на дорогах утворюється ожеледиця.
У столиці України, в цю п'ятницю поки ще тепло: вдень - від + 6 до + 8 градусів за Цельсієм, без дощу або снігу, але з поривчастим вітром.
І, як пише Наталія Діденко: "Весна прийде обов'язково".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що які погодні умови будуть у Харкові на День Святого Валентина.
Також раніше ми інформували про те, що до Одеси прийшов потужний антициклон з дивною назвою "Холм".
А до цього наш портал повідомляли про те, у яких регіонах України ймовірне підтоплення прибережних зон через потепління.