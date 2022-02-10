Неожиданная оттепель, но в сопровождении ветра, а местами еще и дождя с мокрым снегом.

В эту пятницу, в нашей стране ожидаются весьма неоднородные метеоусловия

То, что 11-го февраля, над Украиной пройдут не только осадки в виде дождя или снега, но еще и иногда выглянет солнце, а также какие температурные значения пока еще порадуют украинцев, на своем аккаунте в социальной сети Facebook, с подробно информирует известный синоптик и популярный блогер, Наталья Диденко .

По словам Диденко, последний рабочий день этой недели будет достаточно "синоптично симпатичным", даже вопреки дождям и снегу: лучи солнца, кое-где, прогреют воздушные массы до необычной температуры, даже несмотря на ветер - возможно от + 10 до + 12 градусов по Цельсию.

Средняя температура по нашей стране, в течение светлого времени суток, будет колебаться от + 5 до + 10 градусов по Цельсию: в южных и западных регионах - от + 6 до + 12 градусов по Цельсию, а на востоке и северо-востоке - от + 3 до + 6 градусов по Цельсию.

Но весеннее настроение могут испортить небольшие дожди, в сопровождении мокрого снега, которые прогнозируют в некоторых западных областях, а иногда - на крайнем севере и частично в восточных регионах.

На остальной части Украины - сухо, а в южных и центральных областях еще и солнечно. Впрочем, из-за порывов умеренных ветра, преходящих в сильные, с западных и юго-западных направлений, оттепель станет ощущаться несколько иначе. Кроме того, из-за постоянных перепадов температуры, на дорогах образуется гололедица.

В столице Украины, в эту пятницу пока еще тепло: днем - от + 6 до + 8 градусов по Цельсию, без дождя или снега, но с порывистым ветром.

И, как пишет Наталья Диденко: "Весна придет обязательно".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что какие погодные условия будут в Харькове на День Святого Валентина.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессу пришел мощный антициклон со странным названием "Холм".

А до этого наш портал сообщали о том, в каких регионах Украины вероятно подтопление прибрежных зон по причине потепления.