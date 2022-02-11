Останні три місяці легендарна радянська актриса Світлана Світлична провела в психіатричній клініці, куди її визначили після виявлення проблем з судинами і змін в поведінці.

Як розповіла внучка 81-річної Світличної Марія Івашова в ток-шоу "Пусть говорят", бабуся зараз перебуває вдома, їй найняли доглядальницю. Правда, вона не виключає того, якщо стан актриси погіршиться і вона знову візьметься "мучити" рідних, її можуть відправити в будинок престарілих.

Внучка Світличної не вважає даний крок негожим, навпаки, в разі виникнення проблем, родичі акторки обов'язково вдадуться до допомоги професіоналів.

Ситуацію прокоментував шоумен Прохор Шаляпін, який, за його словами, багато років дружив зі Світличною. Він вважає, що актриса довго не протягне далеко від дому, і її може чекати така ж доля, як і актора Леоніда Куравльова, який недавно потрапив до лікарі з дому престарілих і помер там.

"Я думаю, що Світлана Опанасівна не переживе ніяких домів престарілих. Вона відчуває себе добре вдома. І єдиний мінус - це те, що вона дуже самотня людина, їй потрібна якась допомога", - заявив Шаляпін.

Тим часом, ситуацію обговорюють у Мережі:

"Красива була, це правда. Але далеко не велика. Дуууже далеко... Бажаю їй здоров'я і довгих років! ❤️"

"Бідні родичі, їм, що, звільнитися і сісти рядрм з нею"

"Як би вона не прожила своє життя, красива жінка, але все одно шкода дуже, чому у них так життя складається в старості безглуздо, шкода..."

"Нехай скаже спасибі, що рідні, яких вона хаяла, не залишили її в дурдомі"

"Дуже шкода рідних 😢"

"Літня людина, хворіє на деменцію, жива, і Слава Богу!!!"

Нагадаємо, трагічний поворот намітився у справі про зникнення актриси Світличної.

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