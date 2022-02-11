Последние три месяца легендарная советская актриса Светлана Светличная провела в психиатрической клинике, куда ее определили после обнаружения проблем с сосудами и изменений в поведении.

Как рассказала внучка 81-летней Светличной Мария Ивашова в ток-шоу "Пусть говорят", бабушка сейчас находится дома, ей наняли сиделку. Правда, она не исключает того, если состояние актрисы ухудшится и она снова примется "изводить" родных, ее могут отправить в дом престарелях.

Внучка Светличой не считает данный шаг предосудительным, наоборот, в случае возникновения проблем, родственники актрисы обязательго прибегнут к помощи профессионалов.

Ситуацию прокомментировал шоумен Прохор Шаляпин, который, по его словам, много лет дружил со Светличной. Он полагает, что актриса долго не протянет вдали от дома, и ее может ждать такая же судьба, как и актера Леонида Куравлева, недавно попавшего в больницу из дома престарелых и умершего там.

"Я думаю, что Светлана Афанасьевна не переживет никаких домов престарелых. Она чувствует себя хорошо дома. И единственный минус — это то, что она очень одинокий человек, ей нужна какая-то помощь", - заявил Шаляпин.

Тем временем, ситуацию обсуждают в Сети:

"Красивая была, это правда. Но далеко не великая. Ооочень далеко... Желаю ей здоровья и долгих лет! ❤️"

"Бедные родственники, им, что, уволиться и сесть рядрм с ней"

"Как бы она не прожила свою жизнь, красивая женщина, но все равно жалко очень, почему у них так жизнь складывается в старости нелепо, жалко…"

"Пусть скажет спасибо, что родные, которых она хаяла, не оставили ее в дурдоме"

"Очень жаль родных 😢"

"Пожилой человек, болеет деменцией, живая, и Слава Богу!!!"

Напомним, трагичный поворот наметился в деле об исчезновении актрисы Светличной.

Как сообщала Politeka, тяжело больная звезда "Бриллиантовой руки" таинственно исчезла, родственники в панике.

Также Politeka писала, что знаменитая российская актриса больше не может ходить, состояние резко ухудшилось.