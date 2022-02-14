Украинцев ждет резкий температурный перепад во вторник, 15 февраля, - от "плюсов" в дневное время до сильных морозов ночью.

По данным Укргидрометцентра, почти по всей территории страны во вторник, 15 февраля, установится сухая и прохладная погода, кроме Закарпатья, где обещают днем дожди.

Синоптики предупредили о сильном температурном "разбросе" от +9 до -14.

Теплее всего завтра будет на Западе. Днем здесь прогреется до 7-9 градусов со знаком плюс, ночью ударит мороз до -4...-6.

На Севере в светлое время суток прогнозируется до пяти тепла, а вот в темное время суток похолодает до -7...-9.

В Центре и на Юге столбики термометров поднимутся днем до +8, а ночью опустятся до -4...-8.

Хуже всего будет жителям Востока. Если днем температура пощадит украинцев и застынет на отметке 4-7 со знаком плюс, то ночью ситуация кардиланьным образом изменится. Здесь ожидается до -14.

В Киеве во вторник, 15 февраля, температура воздуха днем будет в районе 5-7 со знаком плюс, а ночью те же 5-7, но с минусом. Без осадков.

Отметим, 15 февраля христиане празднуют Сретение Господне. Наши предки верили, если в этот день оттепель, значит весна придет рано и будет теплой. Говорили, какая погода на Сретение Господне, такова и весна будет. Так что, если пришли холода, то надо готовиться к неприятной весне.

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