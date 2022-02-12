Погода в Украине с приходом выходных начнет портиться: многие области накроют осадки и сильный ветер, а столбики термометров поползут вниз.

Прогнозом погоды на 12 февраля поделилась в своем Телеграм-канале синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что на выходных температура начнет стремиться вниз. Так, в ночь на воскресенье в большинстве областей похолодает до -2…-9 градусов.

Впрочем, суббота будет не такой холодной. Тем не менее из-за атмосферного фронта ближайшей ночью и утром в многих областях Украины за исключением юга ожидаются осадки. Днем мокрый снег и дожди переместятся на восток, север и частично в центр.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев об опасности: на дорогах страны за исключением ее южной части ожидается гололедица, а порывы ветра днем в центре и на юге будут достигать штормовых значений в 15-20 м/с. Также в Карпатах ожидается сильный снег – до 7-19 мм. В связи с этими погодными явлениями в Украине вводится «желтый» уровень опасности.

Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, а днем – от 0 до +5. В южных областях будет теплее – от +5 до +10 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о новом похолодании, появился прогноз.

Как сообщала Politeka, весенняя погода преждевременно порадует украинцев.

Также Politeka писала, что в Киеве сильно загрязнился воздух, превышены три показателя.