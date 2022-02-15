Українцям підвищать розміри пенсії вже в березні, при цьому суми озвучені різні й чекають нововведення не всіх - кому буде прибавка, читайте далі.

Вже 1 березня 2022 року 10,2 млн українцям обіцяють збільшення виплат, деяким підвищать пенсії на 700 гривень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

Так, міністр соцполітики Марина Лазебна розкрила комплекс заходів, які проводяться в рамках підтримки найбільш вразливих верств населення: літніх людей, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми та інших.

Відсоток індексації складе 14%. В результаті підвищення страхових пенсій, призначених до 2019 року становитиме від 100 до 500 грн. А пенсії військовослужбовців будуть в середньому на 700 грн більше.

Розмір мінімальних пенсій по інвалідності (та інші пенсії ліквідаторам) в результаті аварії на Чорнобильській АЕС в середньому стануть на 400 грн вище.

Компенсаційні виплати до пенсії пенсіонерам старше 80 років будуть на 570 грн більше, для осіб від 75 до 80 років – на 456 грн.

Особам, яких не торкнуться підвищення в Мінсоцполітики пропонують встановити доплату в розмірі 135 грн.

Зазначимо, з 1 квітня цього року планується зробити перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що українцям пояснили, кому і наскільки збільшать пенсію в березні

Також раніше ми інформували про те, що з 1 березня українські пенсіонери отримають надбавку до виплат

А до цього наш портал повідомляли про те, пенсії в Україні зміняться, відомі деталі нової індексації