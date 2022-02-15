Вже 1 березня 2022 року 10,2 млн українцям обіцяють збільшення виплат, деяким підвищать пенсії на 700 гривень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Урядового порталу.
Так, міністр соцполітики Марина Лазебна розкрила комплекс заходів, які проводяться в рамках підтримки найбільш вразливих верств населення: літніх людей, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми та інших.
Відсоток індексації складе 14%. В результаті підвищення страхових пенсій, призначених до 2019 року становитиме від 100 до 500 грн. А пенсії військовослужбовців будуть в середньому на 700 грн більше.
Розмір мінімальних пенсій по інвалідності (та інші пенсії ліквідаторам) в результаті аварії на Чорнобильській АЕС в середньому стануть на 400 грн вище.
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Компенсаційні виплати до пенсії пенсіонерам старше 80 років будуть на 570 грн більше, для осіб від 75 до 80 років – на 456 грн.
Особам, яких не торкнуться підвищення в Мінсоцполітики пропонують встановити доплату в розмірі 135 грн.
Зазначимо, з 1 квітня цього року планується зробити перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що українцям пояснили, кому і наскільки збільшать пенсію в березні
Також раніше ми інформували про те, що з 1 березня українські пенсіонери отримають надбавку до виплат
А до цього наш портал повідомляли про те, пенсії в Україні зміняться, відомі деталі нової індексації