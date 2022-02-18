Відома радянська актриса Віра Алентова, яка виконала головну роль у фільмі "Москва сльозам не вірить", нарешті, розкрила всю правду про невдалу пластику.

Так, 79-річна Алентова, чию зовнішність в останні роки бурхливо обговорюють, розповіла у своїй автобіографії "Все не випадково", що саме зробила з обличчям, що перестала бути схожою на себе, пише "Комсомольская правда".

Актрису давно підозрювали в маніпуляціях із зовнішністю. Алентова зізналася, що завжди позитивно ставилася до пластичної хірургії. За своє життя вона чотири рази вдавалася до допомоги пластичних хірургів. Остання процедура, хоч й не була операцією, але вийшла невдалою.

Алентова вирушила до відомого лікаря, ім'я якого не розкриває, зовсім з іншого приводу. Але той так розрекламував свій метод "виправлення обличчя" шляхом уколів власного жиру пацієнта, що актриса не втрималася.

"Доктор вколов мені чортів жир в обличчя. Коли я прийшла до себе після наркозу і побачила цей жах, я подумала, що мені краще прямо тут і померти", - так описала ситуацію Алентова в своїй автобіографії.

Наслідки тієї операції досі помітні, хоч минуло вже більше двох років. Обличчя артистки сильно "обважнилося".

"Ми намагалися додзвонитися доктору і дізнатися, що там ще крім жиру він мені вколов, тому що жир, кажуть, йде через рік, а у мене, незважаючи на масажі, не йшло нічого. Але доктор змінив номер телефону...", - додала Алентова.

Користувачі активно коментують нову зовнішність актриси напередодні її 80-річчя:

"Як Круелла"; "Яскраво, але не красиво"; "Треба бути самою собою. Старіти треба красиво і гідно, але не смішно"; "якщо їй самій так подобається, значить так тому і бути🙌 👏"; "Мама дорога 😱"; "Невже дочка не могла цей жах не допустити? Обійняти і плакати😢"; "На себе не схожа, перекроїла обличчя. Згадалася чудова Еліна Бистрицька, яка нічого не робила і була так само хороша в старості, як і в молодості. Просто краса стала іншою. А Алентова, яку дуже люблю як талановиту актрису, зараз викликає чомусь жалість...".

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