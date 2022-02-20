На непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей оголосили загальну мобілізацію, призивають навіть неповнолітніх.

Як передає Politeka.net, про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, правозахисні організації, які працюють в ОРДЛО, повідомили, що на окупованих територіях проводять мобілізацію неповнолітніх. Призову підлягають хлопці віком від 17 років. Крім цього, курсантів у віці 16-18 років, які навчаються в так званих «військових училищах», привели в бойову готовність. Передбачається їх участь у бойових діях.

Денисова зазначила, що такі дії бойовиків порушують Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, у якій заборонено залучення дітей до участі у військових конфліктах.

Омбудсмен закликала Дитячий фонд ООН та правозахисників відреагувати на факти призову неповнолітніх до лав незаконних збройних формувань та втягування дітей у збройний конфлікт.

Також Людмила Денисова повідомила про факти облав, коли чоловіків примусово забирали з дому під приводом призову.

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