Як передає Politeka.net, про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
За її словами, правозахисні організації, які працюють в ОРДЛО, повідомили, що на окупованих територіях проводять мобілізацію неповнолітніх. Призову підлягають хлопці віком від 17 років. Крім цього, курсантів у віці 16-18 років, які навчаються в так званих «військових училищах», привели в бойову готовність. Передбачається їх участь у бойових діях.
Денисова зазначила, що такі дії бойовиків порушують Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, у якій заборонено залучення дітей до участі у військових конфліктах.
Омбудсмен закликала Дитячий фонд ООН та правозахисників відреагувати на факти призову неповнолітніх до лав незаконних збройних формувань та втягування дітей у збройний конфлікт.
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Також Людмила Денисова повідомила про факти облав, коли чоловіків примусово забирали з дому під приводом призову.
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