Як повідомляється в актуальному зведенні ООС, станом на 17 годину на Донбасі зафіксовано 70 випадків порушення режиму вогню.
В результаті обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців. Про це президент України Володимир Зеленський згадав у своїй промові під час Мюнхенської конференції. Він розповів, що у одного з убитих військових залишилося три дочки.
"Правда, не знаю як вони зможуть пояснити свої дії двом убитим і трьом пораненим сьогодні в Україні солдатам. А головне трьом дівчаткам з Києва. Однією 10, другий 6, третій - всього рік. Сьогодні вони залишилися без батька", - заявив президент.
Також спочатку повідомлялося про трьох поранених українських військових, проте пізніше кількість поранених зросла до чотирьох. Наразі всіх постраждалих доправили до медичних закладів.
Всього під обстріли російсько-окупаційних військ потрапили 35 населених пунктів на Донбасі.
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Також під обстріл потрапила група українських народних депутатів та іноземних журналістів, які 19 лютого вирушили на передову. Під обстрілом опинився і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Це сталося в районі смт Новолуганського. Делегацію евакуювали в укриття, ніхто не постраждав.
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