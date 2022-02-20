Як передає Politeka.net, про результати переговорів розповів Володимир Зеленський у себе в Twitter. Він повідомив, що разом з Макроном виступає за невідкладне скликання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Зеленський зазначив, що поінформував лідера Франції про поточну ситуацію з безпекою, а також нові обстріли. Політики виступили за негайне припинення вогню і введення режиму тиші.
Зазначимо, що за останню добу бойовики 136 разів порушили режим тиші. Як повідомили в прес-службі штабу ООС, в результаті обстрілів загинуло двоє військових, чотири військовослужбовці отримали поранення і ще один бойову травму. Відомо, що сепаратисти 116 разів застосовували зброю, яка заборонена Мінськими угодами.
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Як відомо, до тристоронньої контактної групи входять представники України, ОБСЄ та Росії, які працюють над врегулюванням питань, пов'язаних з конфліктом на Сході України.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський висунув жорсткі умови країнам, які підписували Будапештський меморандум.
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