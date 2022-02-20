Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели переговори на тлі ескалації конфлікту на Сході України.

Як передає Politeka.net, про результати переговорів розповів Володимир Зеленський у себе в Twitter. Він повідомив, що разом з Макроном виступає за невідкладне скликання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський зазначив, що поінформував лідера Франції про поточну ситуацію з безпекою, а також нові обстріли. Політики виступили за негайне припинення вогню і введення режиму тиші.

Зазначимо, що за останню добу бойовики 136 разів порушили режим тиші. Як повідомили в прес-службі штабу ООС, в результаті обстрілів загинуло двоє військових, чотири військовослужбовці отримали поранення і ще один бойову травму. Відомо, що сепаратисти 116 разів застосовували зброю, яка заборонена Мінськими угодами.

Як відомо, до тристоронньої контактної групи входять представники України, ОБСЄ та Росії, які працюють над врегулюванням питань, пов'язаних з конфліктом на Сході України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський висунув жорсткі умови країнам, які підписували Будапештський меморандум.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський сів за стіл переговорів з німецьким канцлером: фото і подробиці зустрічі.

Також Politeka писала, що у Росії дали несподівану відповідь про зустріч Володимира Зеленського і Путіна.