Українці масово кинулися знімати готівку у зв'язку з оголошеною війною Україні Володимиром Путіним.

Як пише Politeka.net, після початку військових дій о 5 ранку українці масово почали знімати гроші в банкоматах. На офіційному сайті НБУ повідомили, що банківська система продовжує працювати, тільки поставлені обмеження на зняття готівки.

Монобанк вже оголосив своїм клієнтам, що операції в рахунок кредитних коштів припинені. За словами очевидців, в деяких містах відключені банкомати "ПриватБанку".

Правління НБУ вже звернулося до українців, розповівши про обмеження:

"Звернення Правління Національного банку України на чолі з головою НБУ Кирилом Шевченком.

Банківська система продовжує працювати. Ми вживаємо заходів щодо збереження стабільності та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України та роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Національний банк оперативно прийняв постанову, якою передбачено:

1. Банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою.

2. Обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн на день (не рахуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій.

3. Здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень.

4. Заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку.

5. Платежі уряду здійснювати без обмежень відповідно до законодавства про особливий період".



