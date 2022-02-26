Як пише Politeka.net, прес-служба Держспецзв'язку повідомила сьогодні, 26 Лютого, що зв'язок і мобільний інтернет ніхто не буде відключати. Як відомо, при оголошенні воєнного стану в країні можуть відключити зв'язок і доступ до Інтернету, однак цього робити не планують.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України як адміністратор зв'язку України запевняє, що інформація, яка поширюється фейковими телеграм-каналами та проросійськими ЗМІ не відповідає дійсності.

"Мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі перебої пов'язані з перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження, в такому випадку мережі будуть відновлюватися при першій можливості після завершення бойових дій» - сказано в повідомленні.

Поки що інформації про істотні пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.

Також з 24 лютого управління мережами здійснюється в оперативно-надзвичайному режимі управління.

Раніше ми писали, інтернет-шахраї використовували фішинг-ресурси для обману українців. Вони маскували вебсайти під сервіси поповнення мобільних рахунків. Збиток склав близько п'яти мільйонів гривень.

У злочинах брали участь п'ятеро фігурантів. Організатор шахрайської схеми створив і адміністрував 40 фішингових сайтів, виманюючи у користувачів їх банківські дані, які надалі використовувалися для крадіжки коштів з карток.

Нагадаємо, що аферисти виманили у пенсіонерів у Харкові близько 1,5 мільйонів: деталі схеми

А ще Politeka писала, у Дніпрі шахраї почали використовувати дітей: городянам слід бути на чеку

Також Politeka повідомляла, крадіжка коштів з картки Приватбанку, які платежі не можна буде оскаржити: "робила покупку на сайті"