Як повідомляє Politeka.net, поки Україна мужньо відстоює свою свободу і знищує окупантів, у багатьох країнах світу люди теж об'єдналися і різними способами висловлюють нам підтримку.

У різних країнах і містах люди виходять на площі і демонструють, що вони з нами, тримаючи в руках українські прапори і плакати. У мережі з'явилися фотографії, як на головних пам'ятках по всьому світу запалюють підсвічування в кольорах українського прапора. Виглядає це дуже зворушливо.

Італія, Німеччина, Бразилія, Грузія, Іспанія, Великобританія, Естонія, Швейцарія, Чехія... Весь світ підтримує Україну.