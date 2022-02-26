Як повідомляє Politeka.net, поки Україна мужньо відстоює свою свободу і знищує окупантів, у багатьох країнах світу люди теж об'єдналися і різними способами висловлюють нам підтримку.
У різних країнах і містах люди виходять на площі і демонструють, що вони з нами, тримаючи в руках українські прапори і плакати. У мережі з'явилися фотографії, як на головних пам'ятках по всьому світу запалюють підсвічування в кольорах українського прапора. Виглядає це дуже зворушливо.
Італія, Німеччина, Бразилія, Грузія, Іспанія, Великобританія, Естонія, Швейцарія, Чехія... Весь світ підтримує Україну.
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