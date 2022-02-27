Генеральний штаб ЗСУ озвучив порядок дій для руху опору - які є способи боротьби з ворогом, читайте далі.

24 лютого Росія вторглася на територію України, вся країна згуртувалася проти спільного ворога, пише Politeka.net. Українців закликають вступати до лав опору. Генштаб ЗСУ опублікував порядок дій для руху в Фейсбук.

Потрібно дотримуватися кількох простих правил в загальній боротьбі з ворогом.

"Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме: знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.

Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:

демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;

робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;

будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;

активно використовуйте саморобні запалювальні засоби

руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури

підвищуйте активність у нічний час та сутінки.

Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло, - йдеться в повідомленні.