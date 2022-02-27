24 лютого Росія вторглася на територію України, вся країна згуртувалася проти спільного ворога, пише Politeka.net. Українців закликають вступати до лав опору. Генштаб ЗСУ опублікував порядок дій для руху в Фейсбук.

Потрібно дотримуватися кількох простих правил в загальній боротьбі з ворогом.

"Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме: знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.

Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:

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  • демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
  • робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
  • будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
  • активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
  • руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
  • підвищуйте активність у нічний час та сутінки.

Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло, - йдеться в повідомленні.