Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр відзвітувала про втрати російських окупаційних військ за перші три доби війни.

Як пише Politeka.net, президент Росії Володимир Путін більше трьох діб тому оголосив повномасштабну війну Україні. Бої йдуть у всіх містах і українські військові дають гідну відсіч російським військам, борючись за свою землю. Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила про втрати путінських солдатів в Україні.

"Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр інформує:

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Літаки 27

вертольоти 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БПЛА ОТР 2

Кораблі / катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі в часі. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати", - передає Міноборони.

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