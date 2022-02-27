Як пише Politeka.net, президент Росії Володимир Путін більше трьох діб тому оголосив повномасштабну війну Україні. Бої йдуть у всіх містах і українські військові дають гідну відсіч російським військам, борючись за свою землю. Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила про втрати путінських солдатів в Україні.
"Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр інформує:
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.
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вертольоти 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БПЛА ОТР 2
Кораблі / катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі в часі. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати", - передає Міноборони.
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