Як пише Politeka.net, президент Росії Володимир Путін більше трьох діб тому оголосив повномасштабну війну Україні. Бої йдуть у всіх містах і українські військові дають гідну відсіч російським військам, борючись за свою землю. Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила про втрати путінських солдатів в Україні.

"Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр інформує:

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Літаки 27

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вертольоти 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БПЛА ОТР 2

Кораблі / катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі в часі. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати", - передає Міноборони.

Нагадаємо, в СБУ повідомили про величезні втрати ворога

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