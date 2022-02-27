Как пишет Politeka.net, президент России Владимир Путин более трех суток назад объявил полномасштабную войну Украине. Бои идут во всех городах и украинские военные дают достойный отпор российским войскам, сражаясь за свою землю. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о потерях путинских солдат в Украине.

"Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр информирует:

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Самолеты 27

вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушек 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - передает Минобороны Украины.

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