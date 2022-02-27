Как пишет Politeka.net, президент России Владимир Путин более трех суток назад объявил полномасштабную войну Украине. Бои идут во всех городах и украинские военные дают достойный отпор российским войскам, сражаясь за свою землю. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о потерях путинских солдат в Украине.
"Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр информирует:
Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Самолеты 27
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Резников объяснил, как изменилась ситуация за трое суток: "Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев?"
Украинцам обеспечивают выплату пенсий в условиях военного положения, – Минсоцполитики
Крик души судьи "Мастер Шеф" Мартыновской после визита к родителям: "Это просто..."
Наталья Могилевская обратилась к украинкам с неожиданным требованием: "К черту эти…"
вертолеты 26
Танки 146
Боевые бронированные машины 706
Пушек 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобильная техника 30
Цистерны 60
БПЛА ОТР 2
Корабли/катера 2
Средства ПВО
Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - передает Минобороны Украины.
Напомним, в СБУ сообщили об огромных потерях врага
А еще Politeka сообщала, что медики призывают исключить Россию из Европейской федерации пародонтологов
Также Politeka писала, что движение сопротивления, чем может помочь каждый украинец