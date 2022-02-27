Российские войска начали атаковать Украину 24 февраля. Уже четвертый день продолжаются бои - оккупанты обстреливают наши города, мирное население и пытаются прорвать оборону украинских городов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
СБУ сообщает, что российские войска несут огромные потери. Украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом. Тем временем бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину
Не дремлют и европейские страны, которые выказывают поддержку Украине. Так, государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции.
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Хакеры также не остались в стороне: из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов.
Кроме того, в разных странах люди выходят на акции протеста против войны.
"ВСЯ Украина борется против врага!", - добавили в СБУ.
Прямо сейчас каждый украинец может помочь, чем может. Например, сообщайте через официальный чат-бот в Telegram @stop_russian_war_bot о российских войсках, технике и вражеских ДРГ. Передвижение украинских войск наоборот не светим.
Также участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков, а также уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили.
Демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности. В координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах
Есть возможность подотовить коктейли Молотова по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах.
Можно стать донором крови на нужды раненых и помогать врачам.
Напомним, с территории Беларуси по Киеву выпустили ракету, что известно.
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