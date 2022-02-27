Сейчас от действий каждого из нас зависит судьба Украины! Мы обязательно победим! Потому что мы на своей земле!

Российские войска начали атаковать Украину 24 февраля. Уже четвертый день продолжаются бои - оккупанты обстреливают наши города, мирное население и пытаются прорвать оборону украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

СБУ сообщает, что российские войска несут огромные потери. Украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом. Тем временем бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину

Не дремлют и европейские страны, которые выказывают поддержку Украине. Так, государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции.

Хакеры также не остались в стороне: из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов.

Кроме того, в разных странах люди выходят на акции протеста против войны.

"ВСЯ Украина борется против врага!", - добавили в СБУ.

Прямо сейчас каждый украинец может помочь, чем может. Например, сообщайте через официальный чат-бот в Telegram @stop_russian_war_bot о российских войсках, технике и вражеских ДРГ. Передвижение украинских войск наоборот не светим.

Также участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков, а также уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили.

Демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности. В координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах

Есть возможность подотовить коктейли Молотова по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах.

Можно стать донором крови на нужды раненых и помогать врачам.

Напомним, с территории Беларуси по Киеву выпустили ракету, что известно.

Как сообщала Politeka, Резников объяснил, как изменилась ситуация за трое суток.

Также Politeka писала, пожар охватил нефтебазу на Киевщине после атаки оккупантов.