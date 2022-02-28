Про це, як пише Politeka.net, йдеться у заяві «Укрзалізниці», розміщеній на сторінці в Facebook.

"Зважаючи на воєнний стан у країні та на обмеження комендантською годиною, деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, Укрзалізниця додаватиме евакуаційні рейси в міру необхідності.

У добу 28 лютого заплановані такі рейси по станції Київ

№016 РАХІВ — ХАРКІВ 01:56

№022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02:50

№002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02

№260 ВОРОХТА — КИЇВ 04:21

№114, №142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06:23

№715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 06:50

№722 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 09:00 (станція Дарниця 09:22)

№738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11:50

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12:06

№114, №142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13:34

№749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07

№769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25

№055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15:02

№013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12

№740 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ. 17:22

№790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42

№792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17:42

№726 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 18:03

№081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18:30

№067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС. 18:48

Додатково призначено

№715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 20:00

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по станції Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04:11

№138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИМАН 08:20

№046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 12:36

№723 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 15:00

№114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14:39

№015 ХАРКІВ-ПАС. — РАХІВ 15:09

№077 ХАРКІВ-ПАС. — МАРІУПОЛЬ 16:23

№795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19:27

№021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20:15

№138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦЬК 21:26

№007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21:43

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 22:40

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, які прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів №7603/7604 та №7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів — Грубешів — Замошць відправиться о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13:30 запланований рейс Львів — Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).

При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами в напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду» - йдеться у повідомленні.