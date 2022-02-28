Українців попередили про важливі нюанси, і як евакуюватися із зони бойових дій.

Укрзалізниця повідомила, що продовжує стабільний рух в умовах воєнного стану та опублікувала розклад рейсів на 1 березня по станціях Київ та Харків.

Більшість маршрутів Укрзалізниці збереглися, але потяги можуть рухатися з запізненням для того, щоб гарантувати безпеку пасажирів.

Розклад поїздів на 1 березня в Києві:

№ 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01.56

№ 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02.50

№ 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

№ 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04.21

№ 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06.23

№ 705 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 09:00

№ 715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 10:00

№ 722 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС 10.00 (ст. Дарниця 10:22)

№ 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12.06

№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13.34

№ 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

№ 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

№ 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15.02

№ 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12

№ 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17.22

№ 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

№ 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17.42

№ 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18.30

№ 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18.48

Також зазначається, що протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів через Харків на 1 березня:

№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04.11

№ 138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 08.20

№ 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12.36

№ 723 ХАРКІВ - ПАС-КИЇВ ПАС 15.00

№ 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39

№ 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15.09

№ 077 ХАРКІВ-ПАС - МАРІУПОЛЬ 16.23

№ 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19.27

№ 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.15

№ 138 ЛИМАН - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21.26

№ 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ. 21.43

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22.40

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замошць перенесено на 2 березня: таким чином, у середу відправиться два рейси о 08:00 та о 17:00. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Хелм.

Умови посадки на поїзди

Посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Зазначається, що графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, крім того Укрзалізниця додаватиме евакуаційні рейси по мірі необхідності.

Станом на 28 лютого евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад півмільйона українців.