Украинцев предупредили о важных нюансах, и как эвакуироваться из зоны боевых действий.

Укрзализныця сообщила, продолжающая стабильное движение в условиях военного положения и опубликовавшая расписание рейсов на 1 марта по станциям Киев и Харьков.

Большинство маршрутов "Укрзалізниці" сохранились, но поезда могут двигаться с опозданием для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Расписание поездов на 1 марта в Киеве:

№ 016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01.56

№ 022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ 02.50

№ 002 КОНСТАНТИНОВКА-ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02

№ 260 ВОРОХТА-КИЕВ 04.21

№ 114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23

№ 705 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 09: 00

№ 715 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 10: 00

№ 722 Киев ПАС-Харьков-ПАС 10.00 (ст. Дарница 10: 22)

№ 738 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 12.06

№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВОВ 13.34

№ 749 КИЕВ ПАС-ИВАНО-ФРАНКОВСК 14.07

№ 769 КИЕВ ПАС - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25

№ 055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 15.02

№ 013 КИЕВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12

№ 740 КИЕВ ПАС-КР.РОГ ГОЛ 17.22

№ 790 КИЕВ ПАС-КРОПИВНИЦКИЙ 17.42

№ 792 КИЕВ ПАС - КРЕМЕНЧУГ 17.42

№ 081 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 18.30

№ 067 КИЕВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48

Также отмечается, что в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание движения поездов через Харьков на 1 марта:

№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВОВ 04.11

№ 138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИМАН 08.20

№ 046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12.36

№ 723 ХАРЬКОВ-ПАС-КИЕВ ПАС 15.00

№ 114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 14.39

№ 015 ХАРЬКОВ-ПАС-РАХОВ 15.09

№ 077 ХАРЬКОВ-ПАС - МАРИУПОЛЬ 16.23

№ 795 ХАРЬКОВ-ПАС-ДНЕПР-ГОЛ 19.27

№ 021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 20.15

№ 138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21.26

№ 007 ХАРЬКОВ-ПАС - ОДЕССА ГОЛ. 21.43

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 22.40

В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих к государственной границе Украины со странами ЕС, поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в ЧОП и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27 час. из Львова в ЧОП и обратно.

Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешов-Замошць перенесено на 2 марта: таким образом, в среду отправится два рейса в 08:00 и в 17:00. Также в 13: 30 запланирован рейс Львов-Хелм.

Условия посадки на поезда

Посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.

Отмечается, что график может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.

По состоянию на 28 февраля эвакуационными рейсами Укрзализныци перевезено более полумиллиона украинцев.