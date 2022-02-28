Укрзализныця сообщила, продолжающая стабильное движение в условиях военного положения и опубликовавшая расписание рейсов на 1 марта по станциям Киев и Харьков.
Большинство маршрутов "Укрзалізниці" сохранились, но поезда могут двигаться с опозданием для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
Расписание поездов на 1 марта в Киеве:
№ 016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01.56
№ 022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ 02.50
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№ 002 КОНСТАНТИНОВКА-ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
№ 260 ВОРОХТА-КИЕВ 04.21
№ 114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23
№ 705 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 09: 00
№ 715 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 10: 00
№ 722 Киев ПАС-Харьков-ПАС 10.00 (ст. Дарница 10: 22)
№ 738 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 12.06
№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВОВ 13.34
№ 749 КИЕВ ПАС-ИВАНО-ФРАНКОВСК 14.07
№ 769 КИЕВ ПАС - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
№ 055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 15.02
№ 013 КИЕВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12
№ 740 КИЕВ ПАС-КР.РОГ ГОЛ 17.22
№ 790 КИЕВ ПАС-КРОПИВНИЦКИЙ 17.42
№ 792 КИЕВ ПАС - КРЕМЕНЧУГ 17.42
№ 081 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 18.30
№ 067 КИЕВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48
Также отмечается, что в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание движения поездов через Харьков на 1 марта:
№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВОВ 04.11
№ 138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИМАН 08.20
№ 046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12.36
№ 723 ХАРЬКОВ-ПАС-КИЕВ ПАС 15.00
№ 114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 14.39
№ 015 ХАРЬКОВ-ПАС-РАХОВ 15.09
№ 077 ХАРЬКОВ-ПАС - МАРИУПОЛЬ 16.23
№ 795 ХАРЬКОВ-ПАС-ДНЕПР-ГОЛ 19.27
№ 021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 20.15
№ 138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21.26
№ 007 ХАРЬКОВ-ПАС - ОДЕССА ГОЛ. 21.43
№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 22.40
В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих к государственной границе Украины со странами ЕС, поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в ЧОП и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27 час. из Львова в ЧОП и обратно.
Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешов-Замошць перенесено на 2 марта: таким образом, в среду отправится два рейса в 08:00 и в 17:00. Также в 13: 30 запланирован рейс Львов-Хелм.
Условия посадки на поезда
Посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.
Отмечается, что график может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.
По состоянию на 28 февраля эвакуационными рейсами Укрзализныци перевезено более полумиллиона украинцев.