Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на офіційній сторінці УЗ в Facebook
У добу 1 березня заплановані такі рейси по станції Київ:
№016 РАХІВ — ХАРКІВ 01:56
№022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02:50
№002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02
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№260 ВОРОХТА — КИЇВ 04:21
№114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06:23
№705 ДАРНИЦЯ — КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 09:00
№715 ДАРНИЦЯ — КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 10:00
№722 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 10:00
№738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11:50
№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12:06
№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13:34
№749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07
№769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25
№055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15:02
№013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12
№740 КИЇВ-ПАС. — КР. РІГ ГОЛ. 17:22
№790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42
№792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17:42
№081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18:30
№067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС 18:48
Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.
Розклад руху поїздів по станції Харків у добу 1 березня виглядатиме таким чином:
№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04:11
№138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИМАН 08:20
№046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 12:36
№725 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 07:41
№723 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 15:00
№114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14:39
№015 ХАРКІВ-ПАС. — РАХІВ 15:09
№795 ХАРКІВ-ПАС. - ДНІПРО-ГОЛ. 19:27
№021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20:15
№138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21:26
№007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21:43
№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 22:40
Поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд №7619/7620 вирушатиме о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.
Також в УЗ нагадують, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.
Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів — Грубешів — Замошць перенесено на 2 березня: таким чином, у середу відправиться два рейси о 08:00 та о 17:00.
Також о 13:30 запланований рейс Львів — Хелм.
На евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком.
Також 1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії. Орієнтовно відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний.
Проїзд регулярними рейсами в напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду, - підкреслюють в Укрзалізниці.