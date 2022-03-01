Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на офіційній сторінці УЗ в Facebook

У добу 1 березня заплановані такі рейси по станції Київ:

№016 РАХІВ — ХАРКІВ 01:56

№022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02:50

№002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02

№260 ВОРОХТА — КИЇВ 04:21

№114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06:23

№705 ДАРНИЦЯ — КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 09:00

№715 ДАРНИЦЯ — КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 10:00

№722 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 10:00

№738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11:50

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12:06

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13:34

№749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07

№769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25

№055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15:02

№013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12

№740 КИЇВ-ПАС. — КР. РІГ ГОЛ. 17:22

№790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42

№792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17:42

№081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18:30

№067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС 18:48

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по станції Харків у добу 1 березня виглядатиме таким чином:

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04:11

№138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИМАН 08:20

№046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 12:36

№725 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 07:41

№723 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 15:00

№114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14:39

№015 ХАРКІВ-ПАС. — РАХІВ 15:09

№795 ХАРКІВ-ПАС. - ДНІПРО-ГОЛ. 19:27

№021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20:15

№138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21:26

№007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21:43

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 22:40

Поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд №7619/7620 вирушатиме о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.

Також в УЗ нагадують, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів — Грубешів — Замошць перенесено на 2 березня: таким чином, у середу відправиться два рейси о 08:00 та о 17:00.

Також о 13:30 запланований рейс Львів — Хелм.

На евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком.

Також 1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії. Орієнтовно відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний.

Проїзд регулярними рейсами в напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду, - підкреслюють в Укрзалізниці.