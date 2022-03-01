Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на официальной странице УЗ в Facebook
В сутки 1 марта запланированы такие рейсы по станции Киев:
№016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01: 56
№022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ 02: 50
№002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04: 02
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№260 ВОРОХТА-КИЕВ 04: 21
№114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06:23
№705 ДАРНИЦА-КИЕВ-ПАС. - ЛЬВОВ 09: 00
№715 ДАРНИЦА-КИЕВ-ПАС. - ЛЬВОВ 10: 00
№722 КИЕВ-ПАС.-ХАРЬКОВ-ПАС. 10: 00
№738 КИЕВ-ПАС. - ЗАПОРОЖЬЕ 11: 50
№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12:06
№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13: 34
№749 КИЕВ-ПАС. — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14: 07
№769 КИЕВ-ПАС.-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25
№055 КИЕВ-ПАС. — РАХОВ 15: 02
№013 КИЕВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12
№740 КИЕВ-ПАС — - КР. РОГ ГОЛ. 17:22
№790 КИЕВ-ПАС. — КРОПИВНИЦКИЙ 17: 42
№792 КИЕВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУГ 17: 42
№081 КИЕВ-ПАС. - УЖГОРОД 18: 30
№067 КИЕВ-ПАС. - ВАРШАВА ВС 18: 48
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание движения поездов по станции Харьков в сутки 1 марта будет выглядеть следующим образом:
№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11
№138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ — ЛИМАН 08: 20
№046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12: 36
№725 ХАРЬКОВ-ПАС. — КИЕВ-ПАС. 07: 41
№723 ХАРЬКОВ-ПАС.-КИЕВ-ПАС. 15:00
№114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14: 39
№015 ХАРЬКОВ-ПАС. — РАХОВ 15: 09
№795 ХАРЬКОВ-ПАС. - ДНЕПР-ГОЛ. 19:27
№021 ХАРЬКОВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦ 20:15
№138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21: 26
№007 ХАРЬКОВ-ПАС. — ОДЕССА ГОЛ. 21: 43
№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22: 40
Поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд №7619/7620 будет отправляться в 05:27 из Львова в ЧОП и обратно.
Также в УЗ напоминают, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов — Грубешов — Замошць перенесено на 2 марта: таким образом, в среду отправится два рейса в 08:00 и в 17:00.
Также в 13: 30 запланирован рейс Львов — Хелм.
На эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом.
Также 1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Он будет делать остановки по территории Словакии и Чехии. Ориентировочно отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный.
Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда, - подчеркивают в ведомстве.