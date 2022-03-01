Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на официальной странице УЗ в Facebook

В сутки 1 марта запланированы такие рейсы по станции Киев:

№016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01: 56

№022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ 02: 50

№002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04: 02

№260 ВОРОХТА-КИЕВ 04: 21

№114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06:23

№705 ДАРНИЦА-КИЕВ-ПАС. - ЛЬВОВ 09: 00

№715 ДАРНИЦА-КИЕВ-ПАС. - ЛЬВОВ 10: 00

№722 КИЕВ-ПАС.-ХАРЬКОВ-ПАС. 10: 00

№738 КИЕВ-ПАС. - ЗАПОРОЖЬЕ 11: 50

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12:06

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13: 34

№749 КИЕВ-ПАС. — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14: 07

№769 КИЕВ-ПАС.-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25

№055 КИЕВ-ПАС. — РАХОВ 15: 02

№013 КИЕВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12

№740 КИЕВ-ПАС — - КР. РОГ ГОЛ. 17:22

№790 КИЕВ-ПАС. — КРОПИВНИЦКИЙ 17: 42

№792 КИЕВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУГ 17: 42

№081 КИЕВ-ПАС. - УЖГОРОД 18: 30

№067 КИЕВ-ПАС. - ВАРШАВА ВС 18: 48

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание движения поездов по станции Харьков в сутки 1 марта будет выглядеть следующим образом:

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11

№138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ — ЛИМАН 08: 20

№046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12: 36

№725 ХАРЬКОВ-ПАС. — КИЕВ-ПАС. 07: 41

№723 ХАРЬКОВ-ПАС.-КИЕВ-ПАС. 15:00

№114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14: 39

№015 ХАРЬКОВ-ПАС. — РАХОВ 15: 09

№795 ХАРЬКОВ-ПАС. - ДНЕПР-ГОЛ. 19:27

№021 ХАРЬКОВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦ 20:15

№138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21: 26

№007 ХАРЬКОВ-ПАС. — ОДЕССА ГОЛ. 21: 43

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22: 40

Поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд №7619/7620 будет отправляться в 05:27 из Львова в ЧОП и обратно.

Также в УЗ напоминают, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов — Грубешов — Замошць перенесено на 2 марта: таким образом, в среду отправится два рейса в 08:00 и в 17:00.

Также в 13: 30 запланирован рейс Львов — Хелм.

На эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом.

Также 1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Он будет делать остановки по территории Словакии и Чехии. Ориентировочно отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный.

Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда, - подчеркивают в ведомстве.