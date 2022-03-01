Всі виїзди з Чернігова заміновані з метою оборони від окупанта. Про це 1 березня повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус на своїй сторінці в Facebook.
"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" - означає, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони", - йдеться в повідомленні.
Місцевих жителів просять не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, лишатись вдома або в об'єктах укриття. В ОДА нагадали, що періодично місто й сусідні села росіяни обстрілюють з артилерії, «Градів», «Ураганів», балістичних ракет, бомблять. Пересуватися вулицями вкрай небезпечно.
Також у регіоні діє комендантська година з 18.00 до 5.00. В цей час виходити з домів чи укриттів заборонено. За крайньої необхідності пересуватися містом варто лише при світлі дня, при цьому потрібно мати з собою документи і спокійно реагувати на прохання їх показати.
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Крім цього, голова Чернігівської ОДА закликав жителів області не спілкуватися з окупантами. Він засеріг, що вони вдають з себе українських військових і просять:
- допомогти навести понтон
- дати координати
- допомогти технікою
- розповісти про стан доріг
В області також розробили систему мотивації для захисників міста:
- 150 000 грн - за спалений БТР
- 200 000 грн - за БМП
- 250 000 грн - за танк
- 300$ - за вбитого або полоненого російського окупанта.