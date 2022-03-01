У Чернігівській ОДА звернулися до жителів міста та сусідніх сіл з важливим уточненням.

Всі виїзди з Чернігова заміновані з метою оборони від окупанта. Про це 1 березня повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус на своїй сторінці в Facebook.

"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" - означає, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, лишатись вдома або в об'єктах укриття. В ОДА нагадали, що періодично місто й сусідні села росіяни обстрілюють з артилерії, «Градів», «Ураганів», балістичних ракет, бомблять. Пересуватися вулицями вкрай небезпечно.

Також у регіоні діє комендантська година з 18.00 до 5.00. В цей час виходити з домів чи укриттів заборонено. За крайньої необхідності пересуватися містом варто лише при світлі дня, при цьому потрібно мати з собою документи і спокійно реагувати на прохання їх показати.

Крім цього, голова Чернігівської ОДА закликав жителів області не спілкуватися з окупантами. Він засеріг, що вони вдають з себе українських військових і просять:

допомогти навести понтон

дати координати

допомогти технікою

розповісти про стан доріг

В області також розробили систему мотивації для захисників міста: