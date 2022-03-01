Все выезды из Чернигова заминированы с целью обороны от оккупанта. Об этом 1 марта сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус на своей странице в Facebook.
"Все выезды из города заминированы. "Заминированные" - означает, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне", - говорится в сообщении.
Местных жителей просят не подвергать себя и своих близких опасности, оставаться дома или в объектах укрытие. В ОГА напомнили, что периодически город и соседние села русские обстреливают из артиллерии, «Градов», «Ураганов», баллистических ракет, бомбят. Передвигаться по улицам крайне опасно.
Также в регионе действует комендантский час с 18:00 до 5:00. В это время выходить из домов или укрытий запрещено. При крайней необходимости передвигаться по городу стоит лишь при свете дня, при этом нужно иметь с собой документы и спокойно реагировать на просьбы их показать.
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Кроме этого, глава Черниговской ОГА призвал жителей области не общаться с оккупантами. Он засеріг, что они представляют из себя украинских военных и просят:
- помочь навести понтон
- дать координаты
- помочь техникой
- рассказать о состоянии дорог
В области также разработали систему мотивации для защитников города:
- 150 000 грн за сожженный БТР
- 200 000 грн - за БМП
- 250 000 грн - за танк
- 300$ - за убитого или пленного российского оккупанта.