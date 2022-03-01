Після введення санкцій і відключення ряду російських банків від системи SWIFT економіка країни-агресора похитнулася, росіян охопила паніка.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко показав відповідні кадри у своєму Телеграм-каналі.

«Москва. ТРЦ кольоровий. Зараз. Народ переможець, стоїть у довжелезній черзі до банкомату. Грошей немає. Геть Путіна!"- написав він.

Зазначимо, величезні черги до банкоматів у Москві та інших містах Росії з'явилися після новин про відключення країни від міжнародної банківської системи SWIFT.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади і США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, в який входять відключення від платіжної системи SWIFT і заборона продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Варто зазначити, введені санкції вже дають результати. У понеділок, 28 Лютого, рубль в обмінниках подорожчав у два-три рази, а акції енергетичних компаній на біржах "пробили дно". Стару охопила валютна паніка.

На готівковому ринку банки виставляють курс продажу долара від 130 до 250 рублів.

Власники великого бізнесу несуть величезні втрати, писати "Сьогодні". Особливо постраждав енергетичний сектор РФ. Акції компанії "Роснефть", наприклад, втратили 70%, акції" Лукойлу " – 56%. Російські мільярдери після обвалу ринку в четвер в сукупності втратили 39 мільярдів доларів, більше всіх зменшився статок президента "Лукойлу".