Співачка Ані Лорак, уродженка України, яка довгий час мовчала, заговорила про війну в рідній країні.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак є популярною співачкою з України. На шостий день війни в Україні, куди президент Росії Путін направив свої війська, Лорак зробила публікацію і звернулася до фанатів.

"Мої улюблені брати і сестри! В Україні йде війна! Війна Вбивча і руйнівна, кожен день гинуть мирні люди і що найстрашніше-діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців.

Моє серце зараз з кожним з тих, хто страждає від цього жаху!

Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!",- написала Лорак.



