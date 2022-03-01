Як пише Politeka.net, Ані Лорак є популярною співачкою з України. На шостий день війни в Україні, куди президент Росії Путін направив свої війська, Лорак зробила публікацію і звернулася до фанатів.

"Мої улюблені брати і сестри! В Україні йде війна! Війна Вбивча і руйнівна, кожен день гинуть мирні люди і що найстрашніше-діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців.

Моє серце зараз з кожним з тих, хто страждає від цього жаху!

Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!",- написала Лорак.

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів на 1 березня: як і куди можна доїхати

Окупанти зазнали важкого удару і вдалися до крайнощів: що варто знати українцям

Найбагатша співачка України змінилася до невпізнання і здивувала заявою: "Мені потрібен..."

Ведучий "1+1" Костянтин Грубич розповів про 17-річну доньку Олю, якої трагічно не стало: "Біль не проходить"
Показати ще